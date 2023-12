Galerii ⟩ Õpilasfirmad täitsid Kaubamajaka eri ideede ja toodetega

Musta T-särgi esiküljele on trükitud kaunis lill ja seljale püksid rohelise tilliga. Särgile on pandud lause «Elu on lill, kui püksis on till». See on üks paljudest toodetest, mida Kaubamajakas 15. õpilasfirmade laadal Jäärmark uudistada võis.