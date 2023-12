Ettevaatust! ⟩ Petturid saadavad Telia nimel õngitsuskirju

Õngitsuskirjadega püütakse jätta mulje, justkui oleks kirja saatja Telia. Ühtlasi väidetakse kirjas, et inimesel on tasumata Telia arve, ja kiri sisaldab linki, millele petturid meelitavad heauskseid kirjasaajaid klikkima.

Telia tuletab meelde, et ettevõte ise sellisel kujul oma klientidele maksmata arvetega seotud meeldetuletusi ei edasta ja tegu on leviva petuskeemiga.

Telia turvaintsidentide spetsialisti Aare Kirna sõnutsi levib eri õngitsuskirju, libaloosimise ja petukõnesid suures mahus iga päev, mistõttu tuleb nendesse suhtuda ettevaatlikult. «Üldiselt võib öelda, et kui mõnes sõnumis, e-kirjas või telefonikõnes palutakse hakata kuskile oma andmeid, PIN-koode või eri kontode paroole sisestama, on selle taga mõni hämar skeem. Meie soovitus on, et kui inimesel on siiski huvi uurida, mida mõni teenusepakkuja talle saatis, tuleb selleks logida selle ettevõtte ametlikku veebikeskkonda, sisestades seejuures teenusepakkuja veebilehe aadressi ise veebilehitsejasse. Kindlasti ei tasu kuhugi logida tundmatutelt saatjatelt saabunud linkide kaudu,» rõhutas Kirna.