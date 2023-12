Galerii ⟩ Tori vald tunnustas parimaid jõulumeeleolu loojaid

Kilksama külla Tulbiaia tee 5 pererahvas on loonud tõelise inglitemaa. Peale selle, et ingliteema eristus kõigist teistest, on vahva, et ka lapsed osalesid kaunistuste meisterdamisel ja esitlesid uhkelt oma talvevõlumaad. Kogu majaümbrus oli maitsekalt kaunistatud ja palju oli tehtud käsitsi.