Inglipuu täitis heade inimeste abiga üle 100 kohaliku lapse jõulusoovi

Maxima Eesti avalike suhete juht Ingrid Piirsalu ütles, et Pärnus oli inglipuul 113 lapse soovid ja kõik inglid ehk soovid said täidetud. Kogu Eestis täideti eestimaalaste abiga 2359 lapse jõulusoov. “Ilma teieta, head inimesed me seda kampaaniat ei saaks teha. Ja ilma teieta jääksid nii mõnedki Eestimaa lapsed ilma jõulukingita, sest on peresid, kes tänases majanduslikult keerulises olukorras ei saa lastele kinke võimaldada,“ ütles Maxima Eesti tegevdirektor Kristina Mustonen.