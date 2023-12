Pärnu linnavolikogu liige peatas pika reisi tõttu volitused

Lebedev sõidab kuuks ajaks puhkusereisile Vietnamisse. «Vahepeal tuleb ohtralt istungeid, tehnika vedas alt ja tulevad erakorralised istungid. Igaks juhuks tegin avalduse, et inimesed ikka kohal oleks,» põhjendas volinik.

Kuigi rahvasaadik jõuab reisilt varem tagasi, ei saa ta volikogu saali enne aprilli tagasi tulla, kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et volitusi saab omal soovil peatada, kuid mitte lühemaks perioodiks kui kolm kuud. Lebedev muheles, et saabki veidi puhkust volikogu saalis istumisest. Veebruaris ja märtsis lubas ta volikogu komisjoni töös kaasa lüüa.

Lebedev on ka Reformierakonna fraktsiooni esimees. Kas erakonnakaaslased valivad selleks perioodiks omale uue juhi, on Lebedevi selgituse järgi fraktsiooni otsustada. Ta arvas, et ehk pole mõtet seda teha, kuna aseesimees Väino Linde võib mõneks ajaks ohjad üle võtta.