Video ⟩ Pärnu linnavolikogu hääletamiskaos ähvardab lüüa õpetajate rahakoti pihta

Nii kaua kui uus eelarves pole vastu võetud, ei saa Pärnu linnavalitsuse allasutuste töötajad ja õpetajad töötasu uue korra järgi, millega nende igakuine sissetulek tõuseks. Kui volikogu võtaks eelarve vastu veebruaris, makstaks kerkinud palka tagantjärele küll aasta algusest, aga tulumaksuvaba miinimumi summa arvestus oleks kahe kuu lisarahale sama suur kui ühe kuu palgal ja seetõttu "sööks" tulumaks osa palgatõusust ära. Kaduma see summa ei läheks, sest aasta tulumaksudeklaratsioonis vaadatakse 12 kuu sissetulekuid ning enam maksuks võetud raha makstakse tagasi, aga rohkem kui aastaks on palgasaajad sellest summast ilma.

Eelmisel neljapäeval toimunud Pärnu linnavolikogu istungil jäi suvepealinna järgmise aasta eelarve esimene lugemine pooleli seetõttu, et selle päevakorrapunkti arutelu käigus toimunud elektrooniline kohaloleku kontroll näitas, et istungisaalis on märksa vähem inimesi, kui silmaga näha oli.