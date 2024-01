Uuringu ehmatavad tulemused: pea iga teine maakonna neljandik on ülekaaluline

2022. aastal tehtud uuring näitas, et liigne kehakaal kimbutas enim 4. klassis ja poiste seas ja aastatega on probleem süvenenud.

Sõltumata vanusest on ülekaaluliste ja rasvunud laste hulk väikseim Harjumaal. Tartumaalgi on olukord võrreldes ülejäänud Eestiga natuke parem. Seevastu Lääne- ja Kesk-Eestis tulevad nad rohkem esile.



Pärnumaal näiteks on 4. klassi õpilastest ülekaalulised 41 protsenti. 1. klassis on see protsent 32 ja 7. klassis 36. Harju- ja Tartumaal jäävad need arvud enamasti alla 30.



Eesti õpilaste kasvu uuring 2021/22. õa, osales 17 969 õpilast 203 kooli 1., 4. ja 7. klassidest. Foto: Tervise arengu instituut





Kõige enam ülekaalulisi ja rasvunud õpilasi leidub maalaste seas. Säärased tulemused viitavad uuringut vedanud juhtteadur Eha Nurga ütlust mööda asjaolule, et suurtes linnades ja mujal tiheasustusega aladel on keskkonnategurid paremad, püsimaks normaalses kaalus: olgu need siis seotud mitmekesiste liikumisvõimaluste, organiseeritud huvitegevuse, paindlikuma ühistranspordi ja kergliiklusteede olemasolu või märksa mitmekülgsema toiduvalikuga kaubanduskeskustes.

TAI uuris Eesti kõige nooremate kooliõpilaste kehakaalu kohta kolmandat korda. Nendele andmetele tuginedes võib öelda, et ülekaal ohustab üha suuremat hulka lapsi. Eriti tekitab Nurga sõnutsi muret rasvunud laste arv. Vanemteadur osutas asjaolule, et ülekaal, eriti rasvumine tõstab märkimisväärselt paljude haiguste tekke riski ja lapseea ülekaal jääb sageli püsima täiskasvanuna. “Seetõttu on rahvatervishoiu seisukohalt eriti oluline pöörata normaalkaalus püsimisele tähelepanu varases eas,” kinnitas Nurk.