Kas kingitus Pärnule või kaval kiirtoidu reklaam laste mänguväljakutel?

Kolme Pärnu mänguväljaku juures on nüüd prügikastid, millel suur kollane kiirtoiduketi McDonald’s logo, mida on võimatu mitte märgata. Pärnu linnavalitsuse arvates ei ole siiski tegemist reklaamiga, kuid leidub neid, kes taunivad lastele mõeldud avalikus ajaveetmise kohas ebatervisliku toidu tootemargi silma all hoidmist.