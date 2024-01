Aivar Pilv toonitas, et tegemist oli õnnetusega ja tema klient Ada Kraak on korduvalt väljendanud kahetsust liiklusõnnetuse üle.

Pilv niisiis nõustub, et tema klient on traagilise õnnetuse põhjustamises süüdi. Aga ta toonitas, et Kraak on andnud ütlusi nii, nagu mäletab.