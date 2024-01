Pärnu saab ajutiselt taas sõjaväelennuvälja

Ämari lennubaasi ülesanne on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Eesti peab olema valmis tegutsema vastuvõtva riigina ning selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik. Et tagada 2010. aastast kasutuses oleva lennuraja jätkuv ohutus ning vältida lennutegevuse ootamatut katkestust tuleb lennuliiklusala katendeid ja tehnilisi kommunikatsioone plaaniliselt remontida.

«Ämari lennuliiklusala remont on ajakriitiline, tehnoloogiliselt keerukas ning peab vastama kõrgetele kvaliteedinõuetele. Remondi õigeaegne lõppemine on kaitseväe üks prioriteete,» rääkis RKIKi Lääne taristuportfelli juht Liisi Hallikma. «Lepingupartner on oma töökorralduskava põhjalikult läbi mõelnud ning meie varasemale koostöökogemusele tuginedes saame olla kindlad, et remont valmib kvaliteetselt ja tähtajaks.»