Lauri Luur: See, et koolivõrku on vaja optimeerida, on ka omavalitsusjuhtidele selge

Minister märkis, et meie koolivõrk kujunes välja 1980. aastatel tollase plaanimajanduse ja rahvastiku paiknemise järgi ega vasta jätkuvalt sellele, kuidas rahvastik praegu paikneb. Ta lisas, et ka nn torukoolid ehk 1.–12. klassiga koolid pole tänapäeva sobiv koolimudel, kui just pole tegu erisuunaga kooliga. Kallas rõhutas, et koolivõrku on vaja korrastada jälgides hariduse ja haridusvõrgu aluspõhimõtteid ning pidades silmas kaasava hariduse põhimõtteid. Tema sõnul vajab lahendamist ka vastutuse jagunemine riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel koolivõrgu korrastamise osas.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasametsa sõnutsi on Saarde vald üks hõredama asutustihedusega omavalitsusi, kus on koolivõrku pidevalt ja teadlikult korrastatud. Foto: Erik Peinar/Riigikogu Kantselei

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets ütles, et Eestis on suured hariduslikud erisused, mis on kahtlemata tohutud väljakutsed, aga loovad samas ka kultuurile ja riiklusele hea ja laia tausta.

Aasametsa sõnul on Lätiga piirnev Saarde vald üks hõredama asutustihedusega omavalitsusi, kus on koolivõrku pidevalt ja teadlikult korrastatud. «Meil on hea kogemus haridusvõrgu korrastamisel,» lausus ta. «Oleme jõudnud järeldusele, et meie Surju kool koos lasteaiaga on optimaalne. Me oleme jõudnud järeldusele, et selle pindala peale ja selle asukoha peale, kus me asume, meie gümnaasium on optimaalse suurusega.»