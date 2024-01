Häädemeeste toidukauplus kolis ajutiselt kooli võimlasse

Et tagada õpilaste ohutus, saavad kaupluse kliendid rekonstrueerimise ajal auto jätta Pärnu mnt 40a parklasse. Vallavalitsus on andnud Kilingi-Nõmme majandusühistule tähtajatu parkla kasutusõiguse, et seda saaks edaspidigi samal otstarbel kasutada. Majandusühistu renoveerib parkla ja hiljem hooldab seda. Parkimisplats tehakse korda enne ümberehitatava poehoone kasutusloa taotlemist ja jääb avalikku kasutusse.