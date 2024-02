Seminar ärgitas omavalitsusi rahva tervise heaks tegutsema

Kavad sisaldasid mõistagi katsumusi. Olenevalt kohaliku omavalitsuse vajadustest keskenduti näiteks koolirõõmu säilitamisele, laste ja noorte vaimse tervisele, sealhulgas sotsiaalsete oskuste kujundamisele valla kõikides koolides, vanemaharidusele ning lastevanemate ja omavalitsuse vahelise dialoogi loomisele. Puudutati ka elanikkonna turvalisuse või eakate kaasamise teemat.

Häädemeeste abivallavanem ning valla tervise- ja heaolumeeskonna juht Helve Reisenbuk avaldas, et nende vallas on võimalikud ohuallikad Via Baltica maantee ja umbes 70 kilomeetri jagu merepiiri.

Vallaelanike tervelt elatud aastate pikendamine on Reisenbuki meelest võimalik, kui terviseteadlikkust tõsta ja hoiakuid kujundada. “Hoiakute kujundamine on väga pikaajaline protsess, millega tuleb alustada väga noorelt. Seepärast seame selles küsimuses fookuse lasteasutustele ja noortele peredele,” sõnastas ta Häädemeeste valla prioriteedid ja lisas, et säärast ennetustööd ei saa teha inimestele, vaid seda tuleb teha nendega koos.

Projekti käigus tuli Häädemeeste vallal avastada oma meeskonnaliikmete sisemist potentsiaali, nende isiksusest ja professionaalsusest tulenevaid oskusi, sest väikesel vallal ei jätku ametnikke, kelle ametijuhendis oleks otseselt kirjas ennetustegevus või terviseedendus.

Aastatel 2021–2023 on TAI tihedamalt koostööd teinud 20 kohaliku omavalitsusega, kellest enamik on jõudnud välja töötada kohalikele oludele vastava tegevuskava järgnevaks kolmeks-neljaks aastaks. Omavalitsustes moodustatud rahvatervise meeskondadele pakkusid TAI kõrval tuge mentorid. Samuti said meeskonnaliikmed osaleda koolitustel, arengupäevadel ja arutelukoosolekutel.

Projektis ja seminaril osalesid peale Pärnumaa omavalitsuste meeskonnad Ida-Virumaalt (Sillamäe linnavalitsus, Toila ja Jõhvi vald), Lääne-Virumaalt (Haljala, Viru-Nigula, Kadrina, Vinni ja Rakvere vald), Tartumaalt (Elva, Peipsiääre ja Nõo vald), Jõgevamaa (Mustvee vald), Valgamaalt (Valga vald), Järvamaalt (Türi vald), Põlvamaalt (Põlva vald) ja Võrumaalt (Antsla ja Rõuge vald).



Seminar toimus Norra rahastatud projekti “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes” toel.