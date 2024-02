OÜ Pärnu Perearstid läbis kübertervise uuringu puhaste paberitega

“Kõigi nendega suheldes oli selgelt tunda, et juhtkond väärtustab infoturvet, sellega seotud riske on mõistetud ja adekvaatselt hinnatud. Samuti oli ühine joon pädev IT-partner, kes oli aidanud meetmeid välja valida ja juurutada,” kiitis RIA oma aastaraamatus.

“Pistelist kontrolli teeme selleks, et selgitada välja, kuivõrd hästi perearstikeskused küberturbe nõudeid täidavad. Kui järelevalve käigus avastame probleeme, juhime neile tähelepanu ja anname tähtajad, et puudused kõrvaldada,” avaldas amet. Möödunud aasta lõpus kontrolliti 41 perearstikeskust, ettekirjutusi oli täitmisel tosinal keskusel ning uurimise ja otsustamise faasis oli 21 keskust, lõpetatud menetlusi oli kaheksa.

RIA selgitas, et küberintsidendid tervishoius ei pruugi alati olla seotud pahasoovlike rünnakutega väljast. “Tehniliste tõrgete tõttu on patsientide andmeid ära kustunud ja üks perearstikeskus oli pärast serveririket mõnda aega suletud,” tõi amet näiteid.

Samal ajal on teada, et küberkurjategijad on Euroopa meditsiinisektori aktiivselt sihikule võtnud ja Euroopa infoturbeagentuuri andmetel kuulub tervishoid sihitud rünnete ja registreeritud intsidentide hulga poolest esikolmikusse.