Balti raudteest kirjutatakse viimasel ajal nagu hoogtööd tehes: ridamisi artikleid Postimehes ja Pärnu Postimehes, viimasena riigikogu riigikaitse komisjoni liikme Peeter Tali arvamus (PP 02.02.24). Aga peaksime juba kaheksandat aastat kihutama Rail Balticul (RB) Eesti ja Läti pealinna vahel, sest Delfi Ärileht (16.07.07) väitis, et «Rail Balticu eesmärk on 2016. aastaks ehitada kolme Balti riiki läbiv uus Euroopa rööpmestandardiga raudtee». Paraku on RB silmapiiril kaugenenud nagu nõukogude maal komminismini jõudmine.