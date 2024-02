Galerii ⟩ Pärnu haiglas alustasid õpinguid tulevased meditsiinitöötajad

Pärnu haigla ravijuhi Veiko Vahula sõnade kohaselt on kümne aasta jooksul Pärnu haiglas õe eriala lõpetanud üle 80 õppuri, kellest suur osa on jäänud haiglasse tööle. "Me võime öelda, et enamik viimaste aastate õdede järelkasvust on tulnud sealt," märkis ta ja lisas, et see näitab, kui tähtis ühisprojekt haiglale on.