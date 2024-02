Kirblas tähistatakse Eesti kaitselahingute alguse aastapäeva

Pärnu poeglaste gümnaasiumi (nüüd Kuninga tänava põhikool) vilistlane Uluots ütles kõnealuses raadioesinemises, et otsustamisel on eesti rahva elu ja surma küsimus, ning kutsus eesti mehi kodumaad kaitsma.

“Vabadussõda jätkub praegu. Küll erinevamates ja keerulisemates ajaloolistes tingimustes kui eelmine. Mitte orjade kari, mitte palgasõdurid, vaid väike kaine põhjamaine rahvas võitleb praegu oma eluruumi, oma vabaduse eest. On raske laim ja solvamine, kui keegi ütleb või mõtleb teisiti,” kõneles Uluots 80 aasta taguses raadioülekandes.

Seejärel toimub koosviibimine kohalikus rahvamajas, kus kaetud on kohvilaud, räägitakse Uluotsast ja tema pere saatusest.

Mälestusürituse ühe korraldaja Heiki Magnuse jutu järgi on 80 aasta taguste sündmuste meenutamine tänapäeva inforuumis oluline. “Kui arvestada praegust sõjaolukorda Euroopas, tuleb sellest rääkida, julgesti ja valjusti rääkida,” ütles Magnus. “Kui aastakümneid tagasi kardeti rääkida kaitselahingute pidamisest Eesti pinnal ja sündmuste tähistamisest Sinimägedes, siis praegu on see teema väga päevakohane.”