Pärnu lahel avab taas uksed kohvik ja jäässe puuritakse võistu auke

Kalatakso eestvedaja Taavi Holter tuli mõttele avada kaldast paari-kolme kilomeetri kaugusel merejääl pop-up kohvik kolm aastat tagasi, kui kalamehi merele viies sai lumme sisse sõidetud rada, mida mööda rannas jalutajadki merele kõndima läksid. “Mõtlesin siis, et jalutajatele võiks anda lisapõhjuse merejääle tulekuks: nad saaksid nautida ilusat ilma ning võtta kohvikus ühe kohvi või tee ja piruka,” seletas Holter. Ta märkis, et ilusa ilmaga on merel palju kalamehigi, kelle tegemisi saab uudistada. Tunamullu tegi ta ühel veebruaripühapäeval mõtte teoks ja see osutus menukakas: kaldast kolme kilomeetri kaugusele püstitatud kohvikusse lookles terve päeva inimkett ja kui õhtul külastajate arv kokku löödi, saadi selleks 1500. “Lisaks sellele käis veel uudistajad nii jalgsi kui oma mootorsõidukitel,” märkis Holter. Et omanäoline kohvik nii populaarseks osutus, oli Holteri jaoks üllatus, aga andis märku, et sellist ettevõtmist on vaja. “Eelmisel aastal olid jääolud kehvemad ja tegime kohviku kaldal, aga viimasel ajal on paljud küsinud, et millal ma jälle merel kohviku avan,” ütles ta.