Lammutustööde objektijuhi Reget Roometi sõnutsi on kunagise kultuuripalee mahakiskumine edenenud jõudsalt ja uuel nädalal võetakse ette hoone kõrgemad osad: kino- ja väikene saal, kus viimati tegutsesid squashi harrastajad. Nende langemiseks kulub nädal või paar. “Kõik sõltub sellest, kuidas katusekonstruktsioon hakkab maha tulema,” ütles Roomet. Roometi arvates on kõige keerulisem kõrget kinosaali lammutada, sest sellel on massiivsed fermid ehk turvikud. Nendele ligipääsemiseks plaanitakse tekitada kõrvale kõrge kivihunnik, mille otsast saab betoonikääridega ferme haukama hakata. Mai keskuse lammutamisel tuleb kokku lükata ja ära viia hinnanguliselt 15 000 tonni betooni ja kive.