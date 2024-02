Nii oli see kaks aastat tagasi, kui Pärnu Kalatakso eestvedaja Taavi Holterile tuli mõte teha keset merd ühepäevakohvik, ja oli tänagi, kui enne keskpäeva kaldast ligemale kahe kilomeetri kaugusel uksed avanud kohviku vahel hakkas voorima nii suuri, väikseid kui neljajalgseid pühapäevanautijaid. Vigalast pärit Mirgo Seisonen ütles, et tuli esimest korda merele kala püüdma ja märkas, et lahel on midagi toimumas. “Pakkusin ennast vabatahtlikuna appi pitsaahju kelgult maha tõstma ja kohvikusse toole üles sättima,” rääkis juhuse tahtel juba varahommikul vabatahtliku abilise rolli sattunud mees. “Pakkusin oma abi seetõttu, et see on jube lahe ettevõtmine.”