Pärnu jõe äärde kerkib annetuste toel 80 aasta tagustele sündmustele pühendatud mälestusmärk

Pärnusse suurpõgenemisele pühendatud mälestusmärgi rajamise idee üks autoreid on USAs Atlantas elav ülemaailmse Eesti kesknõukogu (ÜEKN) delegaat, 80aastane Kristi Vuht-Allpere, kes oli 1944. aasta septembris poolteistaastasena üks neist, kes koos vanemate, vanavanemate ja lähisugulastega Tõstamaa kandist üheksa meetri pikkuse paadiga üle mere Gotlandile pages. Viis aastat ootas ta põgenikelaagrites ja vabrikuelamutes aega, mil saaks kodumaale naasta. Vuht-Allpere sõnutsi on ÜEKNi suurpõgenemise toimkond otsinud Eestis kohti, kuhu saaks paigaldada 1944. aasta suurpõgenemise ajalugu tutvustavaid infotahvleid. Kui ta kahe aasta eest Pärnut külastades uurima hakkas, kus suvepealinnas selline tahvel või mälestuskivi on, selgus, et seda polegi. “Pärnus on palju skulptuure: Valgre, Koidula, Jannsen, Faberge. Hakkasin mõtlema, et Pärnus peaks olema ka suurpõgenemisle pühendatud mälestusmärk – silla juurest sadamast lahkus üle 10 000 inimese,” lausus Vuht-Allpere, kes üle-eelmisel suvel võttis julguse kokku ja läks abikaasa Aaduga, kes samuti paadipõgenik, Pärnu linnavalitsuse ametnike jutule. “Pakkusin välja rajada Pärnusse suurpõgenemise mälestusmärk, kogudes selleks püstitamiseks vajalik raha korjanduse kaudu,” meenutas ta. Väliseestlaste esindaja jutu järgi oli linnavõim vastutulelik ja ideest huvitatud. Lepiti kokku, et linn aitab leida skulptuurile sobiva koha ja ÜEKNi suurpõgenemise toimkond kannab hoolt, et kuju valmiks.