Aastaid tagasi müüs riik Lootsi 10 maatüki enampakkumisel osaühingule Herakos, mille omanik on Tõnu Korts. Herakose kaudu plaaniti Lootsi tänavale kortermaja püstitada, kuid see idee ei läinud läbi, mispeale müüdi maa edasi OÜ SP1-le. Selle omanikud on omakorda Herakos ja Korts. Projekt, mille SP1 üle nelja aasta tagasi linnavalitsusele esitas, nägi ette hoone esimesel korrusel treeningusaali ja rendipindu, teisel büroopindu ja kolmandal suuri majutusruume köögi ja vannitoaga, et vabatahtlikud saaksid seal ühes peredega ööbida.