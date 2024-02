Alates 2015. aastast Pärnu linnapea kohuseid täitnud Romek Kosenkranius on arusaadavalt igal aastal üritusel kohal ja peab kõne. Sel korral oli ta mikrofoni sõnu lausudes äratuntavalt rõõmus. Seda avaldas ta ka kohaletulnuile. Põhjuseks just fakt, et pärnakaid tuli lipuheiskamisele rohkem kui eelmistel aastatel. “See näitab, et meie ühtsus kasvab ja me armastame oma riiki,” lausus ta.