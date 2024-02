Siinsed sotsid otsustasid oma europarlamendi kandidaadid

Piirkonna esimehe Peep Petersoni sõnade kohaselt on Euroopa ees kaks ülesannet, mida tuleb saavutada korraga. Esiteks tõrjuda Venemaa agressioon rahumeelse naabri Ukraina ja sisuliselt terve Euroopa vastu. Teiseks arendada Euroopa Liitu nii, et ühistegevus teeniks rohkem tavalise eurooplase huve. Petersoni jutu järgi teenivad pärnakate ettepanekud eesmärki, et mõlemas valdkonnas saaks Eesti välja panna parima meeskonna.