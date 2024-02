Galerii ja reportaaž ⟩ Metsavendadele pühendatud üritus keskendus Ertsmal noortele

Relvastatud võitluse liidu (RVL) staabipunkri langemisest Kodesmaa soos Ertsma küla heinamaadel möödus 75 aastat. Pärnu-Jaagupi spordihoones algas õpilaste teine vaheajapäev ajaloolase Martin Andrelleri kaasahaarava jutuga, kuidas ta on jõudnud metsavendade punkrikohtadeni, milliseid esemeid leidnud, ja teadmisega, et elus on veel kuus kunagist metsavenda.

«Teile võib ju tunduda, et ajaloo uurimine on igav, aga selle perioodi uurimine on täis huvitavaid lugusid ja suuline mälu annab rohkem kui toimikutes kirjas,» mainis Andreller. «Kui keegi ei oleks võõrvõimule vastu hakanud, ei elaks me täna vabas Eestis, see riik on meie riik ja meie ülesanne on seda hoida ja kaitsta.»