Pärnumaa sotsid paluvad president Ilveselt vabandust

Must lisas, et SDE valimistoimkonna ülesanne on küsida kandidaatide nõusolek ja kontrollida isikuandmed, seejärel otsustatakse erakonna üldkogul 16. märtsil, kas üheksa paremat jäävad kandideerima vastavalt hääletamisel saavutatud paremusjärjestusele.

Must ütles, et tema ei nimetaks seda ettepanekut president Ilvese nimega lustimiseks. “See ettepanek on kantud lugupidamisest ja tunnustusest,” märkis ta. “See olnuks võit Eestile, see olnuks võit Euroopale.”