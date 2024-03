Lugemissoovitused ⟩ Selgusid mullused parimad laste- ja noorteraamatud

Žüriiliikme ja Eesti lastekirjanduse keskuse teabeosakonna juhataja Helena Kostenoki sõnul peegeldavad valitud teosed selgelt, et laste- ja noorteraamatute autorid pole kaotanud võimet luua põnevaid karaktereid ning olukordi, rikastades lugeja kujutlusvõimet ning õpetades eluväärtusi. „Tänavused raamatud näitavad, et igal olevusel on oma lugu rääkida. Huumori kõrval on kindel koht hoolivusel, maailma avastamisel ja oskusel teha valikuid. Plakatile jõudnud raamatud on kui võtmed, mis avavad ukse seikluste ja teadmiste maailma,“ lisas Kostenok.