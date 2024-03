Tori valla ümarlaud tõi kokku rekordarvu ettevõtjaid

Tori valla ettevõtjate ümarlaual osales sel aastal umbes poolsada huvlist. Esmalt külastati kahte kohalikku ettevõtet: Skandinaavia turule täispuit- ja alumiiniumprofiilaknaid ja -uksi tootvat osaühingut JABS Jõesuu OÜ ja Tori siidritalu.

Kiire interneti jõudmisest maaettevõtjani rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik Raigo Iling. Ta märkis, et riik on alates 2009. aastast toetanud nii baas- kui juurdepääsuvõrgu rajamist kogusummas 144 miljoni euroga. Selle tulemusel on ehitatud 7000 kilomeetrit baasvõrku ja loodud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus umbes 57 000 aadressil. Pooleli on tööd ligemale 11 000 aadressil. Kokku ootab maapiirkondades püsiühendust umbkaudu 120 000 aadressi ja investeerida tuleks veel umbes 300 miljonit eurot.

Vallal on koostamisel uus üldplaneering. Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe toonitas, et oluline on säilitada ja tugevdada viit suuremat keskust: Sindi, Sauga, Tammiste, Are, Tori. Samuti sedagi, et tähtis on arvestada ka kergliiklejate vajadustega ja oma tegevuses lähtuda keskkonnasäästlikest lahendustest.



Vallavanem Lauri Luuri sõnutsi on Tori vallal potentsiaali kujuneda eelistatuimaks elukohaks Pärnumaal. Foto: Tori vald

Tori valla taastuvenergeetika projektijuht Kalev Mitt tõdes, et kohalike ettevõtjate võimalused saada ilma võrgutasuta elektrit on üpris head. Selle nimel tuleb aga vaeva näha. Vastavalt elektrituruseadusele saab ehitada otseliini kuni kuue kilomeetri kaugusel paikneva elektripaigaldiseni (näiteks tuulepargi liitumispunktini). Kui elektrit edastatakse ja tarbitakse otseliini kaudu, ei pea võrgutasu, mis on elektriarvel märkimisväärne komponent, võrguettevõttele maksma.

Tori vallal on vallavanem Lauri Luuri sõnutsi potentsiaali kujuneda eelistatuimaks elukohaks Pärnumaal. Selleks on võetud eesmärk kujundada terviklik elamispiirkond. Näiteks on lähiaastatel plaanis rajada Tammiste algkool-kogukonnakeskus, tõsta Tori põhikooli energiatõhusust, viia Jänesselja ja Sindi lasteaed üle targale juhtimisele, arendada Sauga keskust ühes kooliga ning ehitada välja mitu jalgratta- ja jalgteed.

Ettevõtjate tagasisidest on selgunud, et nad ootavad vallalt muu hulgas teede kvaliteedi parandamist, kanalisatsiooni biopuhastite väljaehitamist, abi internetiühenduse viimase miili rajamisel, aga ka nende huvide eest seismist. Niisama tähtis on ettevõtjatele valla hea maine ja elukeskkond ning inimeste harimine kodukoha korrashoiul.