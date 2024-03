Linnavolinikud soovivad valitsuselt selgust, miks tahab riik politseiõppe Paikuselt ära viia

Pöördumises Eesti Vabariigi valitsusele kirjutavad linnavolinikud, et politseiväljaõppe keskus asub Paikusel ligemale 22 hektari suurusel alal, millest praegu on kasutusel napilt kolmandik. "Paraku pole aastaid enam Paikusele suuremaid investeeringuid tehtud ja politseikooli juhtide hinnangul on vajadus investeerida Pärnusse kuus kuni kaheksa miljonit eurot, et jätkata nüüdisaegse politseihariduse andmist. Selle eest saaks moderniseerida olemasoleva õppesõiduraja, uuendada lasketiiru, õppehooneid ja ühiselamuid," seisab pöördumises.

Linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi on Pärnul Väike-Maarjaga võrreldes palju eeliseid. Kõige olulisem on asjaolu, et riigi keerulises majanduslikus situatsioonis on senist õppekeskust renoveerida otstarbekam kui rajada täiesti uus keskus riigi teise otsa. Pärnu linn on valmis pakkuma lisaalasid, et muuta Paikuse väljaõppekeskus veel paremaks ja tõsta politseiõppe kvaliteeti.