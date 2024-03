Video ⟩ Hullumeelse teekonna ette võtnud mees: Ma tahan olla natukene surnud

Kolmapäeva õhtul on sombune ilm. Kellaseirerid lähenevad kaheksale õhtul. Piki hämaraid Sindi tänavaid liigub kiitsakas tume kogu kahe kandamiga: üks seljal, teine rinnaesisel. Neljapäeva pärastlõuna, ilm pole muutunud, ainult valgem on. Tahkuranda kohaliku külakeskuse esisele jõuab toosama kiitsakas mees. Päevavalguses jääb silma mehe stiilne must barett. Ta sõrmitseb torupilli, mille toonid kohati konarlikud. Mõlemal kohtumisel hõikab mees kerge aktsendiga rõõmsalt "Tere-tere! Ma tahaks olla natuke surnud!".