Pildid ⟩ Kaua lagunenud ajalooline puitvilla ärkab elule

Ranna rajoonis, merest vaid paarisaja meetri kaugusele jääv Tammsaare puiestee 11 on tühjana seisnud ligemale 15 aastat. Nüüd on Scandium Kinnisvara juhtimisel alanud projekteerimistööd, et hoone rekonstrueerida. Üle sajandivanune suvitusarhitektuuri pärl on kandnud nii puhkekorterite, hotelli kui pansionaadi rolli. 20. sajandi keskel püstitati kinnistule kaks kõrvalhoonet, mis lähiaastatel samuti uue elu saavad.

Scandium Kinnisvara tegevjuht ja partner Maido Lüiste rääkis, et oli Tammsaare puiestee 11 imetlenud juba ammu. “Kuna ajalooliste hoonete rekonstrueerimisel on meil palju kogemust ja jagus visiooni, mis väärikast hoonest sündida saaks, otsustasime selle sammu teha ja kinnistu omandada,” lausus ta. “Meie eesmärk on luua sellest väga kaunist toorikust Pärnu ja miks mitte kogu Eesti luksuslikem villa, kus kohtuvad silmapaistev suvitusarhitektuur, maitsekas sisearhitektuur ja moodne lõõgastust pakkuv elustiil.”

Scandium Kinnisvara partner Jaak Roosaare märkis, et see hoone on talle sümboliseerinud Pärnu suve ja suvitamist juba lapsepõlvest saati. “Iga kord sellest majast mööda kõndides olen oodanud, et keegi selle endises hiilguses taastaks,” kõneles ta. Avaldades heameelt, et nendega varem koostööd teinud investoritel on eelhuvi projektis osaleda suur, nii et loodetavasti saab see kaua silma riivanud, lagunenud maja tagasi oma kunagise sära.