Pärnu keelab keskranna lähistel renditõuksid

Linnavalitsus ja osaühing Bolt Operations sõlmisid lepingu, milles on kirjas Pärnus laenutatavate tõukerataste sõidukiirus, parkimiskohad ja tegutsemine olukordades, kus mahajäetud sõiduriist takistab sellest möödumist.

Lepingu järgi on renditõuksidega sõitmine, sõidu lõpetamine ja parkimine keelatud Ranna puiesteest mere pool, Side tänava pikendusest kuni Lehe tänava pikenduseni, Side tänava matkarajal, Kesklinna silla idapoolsel kõnniteel, muuli laudteel, kalmistutel, spordiplatsidel ning suuremate ristmike oote- ja ohutussaartel.

Sildadele ei tohi sõidukeid jätta, renditõukerattaga on võimalik Kesklinna silda ületada üksnes merepoolsel küljel.

Linn andis ettevõttele õiguse kasutada oma kinnistuid tõukerataste parklatena. Lepingu sõlmimise ajal on kokku lepitud, et linnamaal on vähemalt 25 tõuksiparklat, mille asukoht kooskõlastatakse linnavalitsuse liikluse peaspetsialistiga.