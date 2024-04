Sel nädalal keskendub politsei kihutajatele

Sel aastal märgiti lehel www.liiklustalgud.ee 2400 kohta, kus on nähtud kiiruseületajaid. Pool tähelepanekutest oli Harjumaa eri paikadest, järgnesid Tartumaa 531 ning Pärnumaa ja Ida-Virumaa 114 teatega.

Pärnus on enim kihutajaid märgatud Ehitajate teel. Tallinnas märgiti nagu eelmisel aastal kõige probleemsemate kohtadena Pärnu maantee, Tammsaare tee ja Rannamõisa tee. Tartus on aga enim kihutajaid märgatud Tähe ja Turu tänaval, Narvas Soldina tänaval.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo avaldas heameelt, et inimesed tulevad juba kaheksandat korda politseile appi ja annavad kihutajatest teada. „Murelikuks teeb, et teadete kirjeldustest paistab eriti silma kiiruseületamine koolide ja lasteaedade läheduses. Politseinikud pööravad kindlasti nendele kohtadele liiklustalgutel erilist tähelepanu, veendumaks, et hommikustel tipptundidel oma lapsi kooli viivad vanemad ei seaks teisi koolijütse ohtu,” kinnitas Loigo.