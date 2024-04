Pea 700 silopalli lõhkujad jäid tabamata

Kalutari juhatuse liige Tarmo Karama oli pärast juhtunut veendunud, et tegemist pidi olema kättemaksuga ja kurjategija teadis täpselt, kus on tema põllud, ent õiguskaitseasutustel ei õnnestunud välja selgitada, kes piimakarjakasvatajale tohutu majandusliku kahju põhjustas.

Karama meenutas tookord, 7. septembril, et poisid lõpetasid 4. septembri õhtul Alustes kaugemate põldude peal silotegemise, ent hommikul selgus, et silorullid olid öösel lahti lõigatud. Jõhkralt, järjest kolmel kilomeetril. Näha oli kahe inimese käekirja. Üks terariist, nähtavasti kipsinuga, oli läinud kohe sügavale sisse. Teine nuga oli nürim, millega oli pealtpoolt tõmmatud.

“Ta teadis täpselt, kus mu põllud on,” sõnas piimakarjakasvataja paar päeva pärast juhtunut. “Suvaline inimene poleks osanud nii käia. Ta on käinud mu lauda taga kahe põllu peal, siis viiel põllul tee ääres – nad olid teadlikud, kus on minu põllud. See pole juhuslik, kindlasti mitte.”

Nähtavasti kogemata olid kurjategijad lõhkunud 29 silopalli naaberpõllul, misjärel nad taipasid, et maa, kus silopallid on Kalutari omadest pisemad, kuulub kellelegi teisele.

7. septembril kella 15 aegu, kui Pärnu Postimees põllul käis, töötasid mehed, higipärlid laubal, silopallide päästmise nimel. See oli ropp töö. Meeletu kulu nii rahaliselt kui ajaliselt. Siis polnud veel teada, kas kogu silo on võimalik päästa. Küll oli kindel, et isegi kui see õnnestub, läheb see maksma umbes 10 000 eurot.