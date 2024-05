Pärnu Postimehe rahvas kolis uutesse ruumidesse

Kolimine võeti ette, kuna üürileping Rüütli ärikeskusega hakkas lõppema ning nüüdisaegse kodukontoris töötamise võimaluse tõttu polnud enam nii palju ruumi vaja. Samuti on aastate jooksul vähenenud töötajate arv. Kaalukeeleks sai seegi, et Aida 5 ärikeskuse ruumid olid äsja läbinud põhjaliku uuenduskuuri.

Aida 5 ärihoone muuseumipoolsel uksel on huvitav silt, et tegu on H. D. Schmidti aidaga. See viitab 18. sajandil Pärnus tegutsenud laia haardega ärimehele Hans Diedrich Schmidtile. Peamiselt eksportis ta Lääne- ja Kesk-Euroopasse lina, lina- ja kanepiseemet ning puitu; importis Inglis- ja Saksamaalt koloniaalkaupu ja kangaid ning Prantsusmaalt veine. Ta rajas ka saeveski ja osales ühiskondlikus elus. Schmidt sündis Saksamaal Holsteinis, saabus Pärnusse 1728. aastal ning tema elupäevad lõppesid siin 1788. aasta jaanuaris.