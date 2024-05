Supeluse tänav muutub taas autovabaks

Tänavale pannakse mootorsõidukite liikumist keelavad märgid ja füüsilised tõkked, mis ei lase sõidukitel Supeluse tänaval alates tänava algusest kuni Supeluse 22ni liikuda. Aia ja Pärna tänava vaheline Karusselli/Nikolai tänava osa muudetakse ühesuunaliseks, tänavalõike on võimalik autoga läbida Aia tänava poolt.

Teiseks kohaks, kust kohalikud elanikud ja kaubaautod Supeluse tänavale pääsevad, on Roosi tänav Munamäe poolt. Pärast Supeluse tänavat on Roosi tänaval tõke, Aia tänava poolt Supeluse tänavale ei pääse. Kolmas võimalus kohalikel elanikel ja kaubaautodel sõita on mööda Auli tänavat Aia tänava poolt.