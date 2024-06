Sellist suurt isetegevuslaste pidu pole Audru kultuuri- ja spordikeskuse direktori Jekaterina Eensalu teatel Audrus varem korraldatud. Lustisäru toimus lastekaitsepäeval, aga ei olnud õigupoolest pühendatud üksnes sellele. Pidu oli ajendatud hoopis tõigast, et tuleva aasta üldtantsupeole Pärnumaalt lasterühmi ei oodata. Maakonna pidu toimub ilmselt alles 2026. aastal ja sedaviisi venib Eensalu sõnutsi vahe väga pikaks, et motiveerida nii juhendajaid kui lapsi rahvatantsu- ja lauluga edasi tegelema. "Kuna meil on päris palju kollektiive, tuli mõte, et teeme oma peo," põhjendas ta.