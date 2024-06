"Pärast seda, kui siin tehti uued sademevee äravoolud ja toodi tänavat ligi 20 sentimeetrit madalamaks, on paduvihmade puhul tavaline, et tänaval uputab. Kella 17 paiku sadas nii meeletult, et minu väike Opel Astra tuli naabrite garaaži sissesõiduteele kõrgemale kohale ära viia. Auto põhi oli vastu vett juba ja mööduvad autod peksid lainetega vett vastu kapotti," kirjutas Ülejõe elanik Agnes Tambet, kelle kodu on Jaani ja Voorimehe tänava ristmiku lähistel.