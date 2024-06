Siinsete inimeste keskmine oodatav eluiga on 78,5 aastat, Tartumaa elanikel aga 80,1 aastat. Eestimaalaste kõrgeim oodatav eluiga ongi Tartu ja Harju maakonnas, ent kõige madalam Ida-Virumaal – 75,8 aastat.

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal kõigi eestimaalaste oodatav eluiga 79 aastat. See on läbi aegade kõrgeim tulemus, mis ületab ka teiste Balti riikide näitajaid. Euroopa riikide keskmisele oodatavale elueale, mis on esmastel andmetel 81,5 aastat, jääb Eesti veel siiski alla.