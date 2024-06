EKRExit: Alar Laneman astus parteist välja

Laneman ütles, et tegi otsuse parteist välja astuda täna hommikul. Üleeile lubas ta seda kaaluda ja osaleda pühapäeval erakonna kongressil.

“Tahtsin enne inimestega nõu pidada ja erakonna esimehe Martin Helmega rääkida,” selgitas Laneman, miks ta lahkumisega ei kiirustanud. “Teemad on tõsised. Kuuma suppi palavalt ei helbita. Tahtsin partei esimehe ja kolleegidega vestelda, et saada aru, kui tõsine olukord on. Emotsiooni põhjal pole suuri otsuseid mõistlik teha.”