"Issi saba" ja "issi pulgakomm" mudilase sõnavaras võiksid häirekella helisema panna

22aastane noormees pakkus paari aasta jooksul alaealistele poistele ja tüdrukutele viina. Pidude käigus kasutas ta vähemalt korra ära tüdrukute joobest tekkinud vastupanuvõimetust ja vägistas nad. See juhtum pole veel kohtus lahendini jõudnud, aga süüdimõistmisel on ette nähtud kuus kuni 15 aastat vangistust.

Mainitud juhtumid on pisku alaealistega seotud seksuaalkuritegudest, millega Lääne prefektuur tegelnud on. Seda laadi raskete kuritegude kiirema lahendamise nimel loodi pea aasta eest Lääne prefektuuri lastekaitsegrupp, kus töötab seitse inimest, kellest neli on uurijad ja kaks koguvad infot.