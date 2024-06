Galerii Mälestustuli alustas Torist teekonda paraadilinna

Tori pühakoja esine oli täna keskpäeval trikoloorses lipuehtes. Rahva- ja piduriietega seisid spaleeris kohalikud taidlejad, vabatahtlikud ja õpilasmalevlased. Ilus ja uhke oli minna mööda rahvuslippudest ääristatud teed kiriku peaukseni. Sama kaunis oli tulla pärast võidupühale pühendatud tänujumalateenistust kirikust välja, et suunduda rongkäigus Tori kalmistule vabadussõja sangaritele püstitatud monumendi juurde.

Lillelehe kõnest jäi kõlama, et mälestustuled saadetakse Torist teele 24. korda ning sama palju kordi on EROK tunnustanud sellel sündmusel neid, kes on enim panustanud Eesti kaitsevõimesse.