Galerii Pärnumaal pandi Võidupüha tähistamisel alus uuele traditsioonile

President Alar Kariselt said piirilinnas võidutule kaasa kaitseliitlased Margit Kaur ja Priit Avarmaa, kes andsid selle edasi Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealikule Raigo Paimlale ja Pärnu linnapea Romek Kosenkraniusele.

“Peame hoidma võidupüha tähtsust oma teadvuses ja edasi andma järeltulevatele põlvedele, et oskaksime hinnata seda, mis meil on. Praegu on maailmas keerulised ajad, mis nõuavad vankumatut ühtsust võimalike ohtude vastu,” kõneles Paimre. “Meil võib olla eriarvamusi detailides, kuid peame olema valmis tegutsema ühtse ühiskonnana, et tervikusse ei oleks võimalik tekitada mõrasid. Tugev ja ühtne ühiskond on aluseks, et Eesti rahvas saaks igavesti nautida vaba Eestit.”

“Täna jõuab võidutuli platsile, kus 1918. aastal kuulutasime välja Eesti vabariigi. Teame ajaloost, et sealt edasi ei läinud meil lihtsalt. Tuli võidelda oma vabaduse eest ja mälestustuli, mis on muinastulega ühendatud võidutuleks, sümboliseerib Eesti võitlustahet. Tahet seista oma maa ja vabaduse eest, mis Vabadussõja ajal ja just Võnnu lahingus paistis eriti selgelt silma ja näitas, et kui me tahame olla oma maa peremehed, tuleb selle eest võidelda ja hoida oma riiki,” lausus linnapea. “Jätkugu meil aastakümneid hiljem samasugust südikust ja jõudu seista oma riigi, oma vabaduse, oma kõige armsamate, perekonna eest.”

Pärast seda, kui tänati sel aastal osati Pärnumaalgi toimunud suurõppuse Kevadtorm suuremaid toetajaid ning anti tublidele kaitseliitlastele üle auastmed, lähetati Narvast saabunud võidutuli igasse Pärnumaa omavalitsusse.

Tule teekond Narvast Pärnusse ei möödunud viperusteta, aga see jõudis kohale kokkulepitud ajaks.

“Natuke seiklusi oli ja pidime autot vahetama, aga kõige tähtsam on see, et tuli oli õigel ajal Pärnus,” ütles naiskodukaitse esindaja Margit Kaur.

Kui varasematel aastatel jagati omavalitsustele tuli juhuslikult ning alati polnud neil esindajat, siis seekord otsustas Pärnumaa omavalitsuste liit, et iga Pärnumaa omavalitsus valib tuletoojaks tubli vallakodaniku, kes sümboolse tule oma koduvalda viib ja see saab traditsiooniks.