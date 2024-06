Kuumahoiatus! Ilm läheb tõeliselt palavaks

Sünoptik Kairo Kiitsak avaldas somes, et mudelarvutuste järgi kerkib õhutemperatuur homme 30-34 kraadini ning mudeljooksudest on isegi 35 kraadi läbi käinud.

Kiitsaku jutu järgi on ohus osade vaatlusjaamade juunikuu soojarekordid. Juunikuu läbi aegade kõrgeim temperatuur on mõõdetud Narvas, kus kolm aastat tagasi oli 34,6 kraadi.

Kiitsak märkis, et reede pärastlõunal ja õhtul on võimalus ka lokaalseteks sajuhoogudeks koos äikesega. “Laupäeval liigub juba märksa jahedam õhk ühes vihmahoogude ja kohatise äikesega üle maa itta - suur kuumus taandub. Kuid reede ööl vastu laupäeva on oodata veel mitmel pool selle suve esimest troopilist ööd, kui öö jooksul ei lange temperatuur kordagi alla 20 kraadi,” ütles sünoptik.