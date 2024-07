Liidi Looduse sõnade kohaselt on neil kindel tuumik, kes korrastamisest osa võtab. "Osa elanikke on nii eakad ja haigevõitu, et nad ei suudakski teha. Aga on ka neid, kes mõtlevad, et mis minu ukse taga, pole enam minu asi," tõdes veel 84aastane pensionär, kiites, et puhtust hoiavad siiski kõik elanikud. "Mulle ei meenu, et prügi maas oleks olnud."