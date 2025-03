Liitiumioonakudest on viimasel ajal saanud alguse mitu suurt tulekahju

Põlenud hoone omanik Vjatšeslav tunnistas põlengupaigas, et oli päikesepaneelid, inverteri ja akupatareid paigaldanud ise ja oma teadmiste najal, ent ilmselt osutusid garaaži paigaldatud Hiina päritolu akud ebakvaliteetseks, sest just nendest sai alguse tulekahju, milles kogu elamine maha põles. “Need [liitiumakud] on varemgi süttinud ja plahvatanud,” oli ta põlengu tekkepõhjuses kindel juba enne seda, kui päästeameti menetlejad olid seda kinnitanud.