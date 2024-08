Peale suuremate päästetööde lõppemist kohale läinud Lääne päästekeskuse tulekahjude menetlejad tegid kindlaks, et põlengu põhjustas elektrijalgratta aku plahvatus. Menetleja Raido Mets ütles, et jalgratta täislaetud aku elemendid plahvatasid järgemööda ja ülikuumad elemendid lendasid hoones laiali. Tuli levis olmeruumidest tallideni. Päästjad reageerisid väga kiiresti ja maneežist sai kannatada üks külg. Paraku hävis tules pea kogu talli varustus.

“Miks aku plahvatas, seda me teada ei saa, kuid akude süttimisel on põleng alati väga intensiivne, suure leegiga ja seda ise kustutada on pea võimatu. Ainuke meede on visata põlev aku hoonest välja. Kõnealusel juhul oli aga põleng liiga intensiivne ja inimesele ka ohtlik,” sõnas Mets. Lisades, et eri elektrisõidukite põlengud on üsna sagedased. Akule mõjub igasugune muljumine, kukkumine või torked, muutes kohe selle töökindlust.