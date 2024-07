Autoaku laadimisest süttis nii sõiduk kui garaaž

Häirekeskus sai kell 23.29 teate, et Mai tänava garaažiboksist tuleb musta suitsu. Päästjad avasid garaaži uksed ja leidsid eest põleva sõiduauto.

“Õnneks kõrval asuvatesse garaažidesse tuli levida ei jõudnud,” märkis Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits. “Päästjad tuvastasid, et tulekahju sai alguse autoaku laadimisest.”

Päästjad panevad südamele, et akusid tuleb laadida vaid järelevalve all ja laadimistsükli lõppedes peab seadmed lahti ühendama. Laadida tuleb vaid süttimatul pinnasel ja kontrollida pidevalt, et seadmed oleksid terved ja kahjustamata.