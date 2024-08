Elumaja keldris plahvatasid sähkude akud

Kell 7.29 said päästjad väljakutse Suur-Jõe tänavale, kus oli põlema süttinud kahekorruselise elumaja kelder. Kuna hoone on avatud planeeringuga, levis suits kiiresti läbi korruste keldrist eluruumidesse.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et pole teada, kui palju akusid keldris oli. “Suure tõenäosusega remonditi keldris akusid, kuid selline tegevus eluhoones ei ole mõistlik ja ise parandatud akude puhul ei ole lõplik ohutus kindlasti tagatud,” rõhutas Moorits ja hoiatas, et akuelementide põlengust tekkiv suits on äärmiselt mürgine.