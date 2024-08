Pööre Mullune uppumine veekeskuses: Tallinna ringkonnakohus lubab Tervise Paradiisi kohtu alla anda

Pärnu maakohtunik Indrek Nummert teatas eelistungil, et temal on kahtlused Tervise Paradiisile kui juriidilisele isikule esitatud süüdistuse suhtes, kuna selles on vastuolu. Ta märkis, et ettevõttele on esitatud täpselt samasugune süüdistus nagu veekeskuse töötajale. Samal ajal oli asutus loonud ametijuhendid ehk määranud nõuded, millised peavad olema töötaja oskused. Kohtunik tõstatas küsimuse: kuidas saab panna süü ettevõttele, kui veekeskuse ohutu külastuse eeldused on olemas, kuid töötaja ei täida oma kohust?